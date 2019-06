Témis en bière : déjà plus de 2000 bocks de vendus

Le 30 avril dernier était lancé officiellement la première édition de Témis en bière. À la suite des réactions positives de cette annonce ainsi qu’après plusieurs discussions et négociations, le Comité organisateur a annoncé la participation de plusieurs nouveaux partenaires à son événement.

Des microbrasseries se sont ajoutées à celles déjà présentes : le Petit-Sault d’Edmundston, Corsaire de Lévis, Bikecoeur broue ink de Granby et la Baleine endiablée de Rivière-Ouelle. Ainsi, au moins 12 microbrasseries seront sur place ou représentées les 2 et 3 août prochains dont la majorité provienne du Bas-St-Laurent.

Par ailleurs, des restaurateurs se sont également ajoutés comme partenaire : Pat BBQ de L’Isle-Verte qui vient tout juste de participer à l’émission Dans l’œil du dragon et le restaurant Bégonia de St-Hubert. Des commerçants locaux soit le Resto bar Le Stela, le Poulet frit Chez Coco et la Cantine chez Raymonde, qui sont situés sur le rue Commerciale Nord à quelques pas du Parc Clair Soleil de Cabano, sont aussi des partenaires de l’événement.

Aussi, la programmation musicale de Témis en bière est complète. Aux chansonniers ou aux duos déjà annoncés viendront s’ajouter Ti-Lou, Dan et le Coyote, Darknblond, Good Hearted Women et Knobless. C’est donc plus de 15 artistes qui défileront sur la scène du festival.

D’autre part, des chandails de l’événement sont maintenant en vente au coût de 15$ sur la page Facebook de l’événement. Aussi, un partenaire excellence s’est également ajouté à l’événement soit la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata.

Rappelons que Témis en bière aura lieu le vendredi 2 août de 14h00 à 24h00 (minuit) et le samedi 3 août de 12 h à 0 h (minuit). Ce festival de la bière mettra en vedette des microbrasseries et des commerçants de notre belle région et d’ailleurs au Québec. L’admission sera gratuite.

Les bocks sont disponibles en quantité limitée en prévente et celle-ci se terminera à la fin du mois de juin. À partir du 1er juillet, les bocks seront en vente au coût de 15$.

«La réponse de la population est formidable, car plus de 2000 bocks ont déjà trouvé preneur! Il reste environ six semaines avant l’événement et nous travaillons encore sur quelques futures annonces afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes et ainsi faire de Témis en bière un succès sur toute la ligne!» conclut le Comité organisateur de l’événement.