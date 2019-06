Dix ans de fraîcheur locale: un été festif au Marché public Lafontaine

C’est le samedi 22 juin que s’amorce la dixième saison d’opération du Marché public Lafontaine, au Carré Dubé de Rivière-du-Loup. Cet été, la période d’activité sera de 9 h à 14 h et s’étalera du 22 juin au 12 octobre inclusivement.

Comme par les années passées, vous y trouverez une grande diversité de produits frais et transformés, ainsi qu’une programmation d’ateliers et d’activités thématiques pour toute la famille!

Le Marché public Lafontaine se veut est une destination saveur et bonheur pour l’ensemble de la population et un lieu de rencontres privilégiées avec les producteurs d’ici. En plus de rendre accessible la vente de produits locaux, la mission du marché est aussi éducative et se décline en plusieurs ateliers de sensibilisation.

Les visiteurs du marché pourront donc assister aux ateliers thématiques, Sur la route du lait (6 juillet ), Sur la route du miel (3 août) et Du poussin à l’œuf (17 août). De plus, les samedis mini s’ajouteront aussi parmi les activités dédiées à la clientèle jeunesse. Concours de dessin, atelier de confection d’une confiture maison, séance de yoga, chasse aux légumes, olympiades et heure du conte seront de la partie pour égayer le cœur des petits... et des grands enfants.

Qui dit marché, dit absolument se régaler. Il sera donc prévu au calendrier de festoyer en mangeant le 13 juillet lors d’un BBQ en folie avec nul autre que Pat BBQ, entrepreneur ayant séduit Les Dragons lors de son passage à la fameuse émission de télévision. Le 24 août, ce sera le temps de déguster le fameux maïs sucré lors d’une épluchette sur l’heure du dîner. Puis le 5 octobre, l’organisme Carrefour d’Initiatives Populaires

(CIP) offrira la soupe du partage faite à partir de denrées du marché.

10E ANNÉE TOUTE EN SAVEURS

Pour souligner dignement ses 10 ans, le Marché public a planifié un éventail d’activités spéciales prévues pour son anniversaire et invite la population à garnir son assiette de 10% de produits locaux.

22 juin : Ouverture officielle / 11h : Tobby Beaulieu à la guitare

20 juillet : Mon marché, mon pique-nique ! GRATUIT

7 septembre : Lancement du défi 100 % local, avec le chef Éric Archambault

12 octobre: Dernier marché / Spectacle de musique, détails à venir

Consultez dès maintenant l’ensemble de la programmation au www.marchepubliclafontaine.com, suivez la page Facebook ainsi que le compte Instagram du Marché public Lafontaine pour obtenir les informations qui s’ajouteront au cours de la saison. C’est donc un rendez-vous tous les samedis du 22 juin au 12 octobre, de

9 h à 14 h au Carré Dubé, à Rivière-du-Loup. Le marché est en fonction qu’il fasse beau temps ou mauvais temps.