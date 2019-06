Appel à la population pour un nouveau projet de résidence pour ainés à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles, en collaboration avec le CLD et la MRC des Basques, souhaite qu’une nouvelle résidence adaptée aux aînés actifs voit le jour dans son milieu. Elle invite les personnes intéressées pour un tel projet à se manifester et espère enclencher les démarches le plus rapidement possible.

Lors d’un point de presse organisé ce mardi à l’Hôtel de ville de Trois-Pistoles, le maire Jean-Pierre Rioux, flanqué de Bertin Denis, préfet de la MRC, et Réjean Côté, président du CLD, a parlé d’une idée sur laquelle les instances municipales réfléchissent depuis plusieurs mois déjà.

«Les citoyens, par leurs demandes répétées au cours des dernières années, sont à l'origine de tout cela», a expliqué M. Rioux. «Les gens qui arrivent à leur retraite, ou qui s’en approche, sont nombreux dans notre région et ils réalisent qu’ils ne se reconnaissent pas dans l’offre actuelle. Il faut leur offrir quelque chose qui leur ressemble, qui est à la hauteur de ce qu’ils recherchent.»

Actuellement, la ville de Trois-Pistoles comptent sur des résidences spécialisées pour les personnes âgées en perte d’autonomie ou avec des besoins précis. Les retraités actifs, ceux qui sont en santé, mais qui ne désirent tout simplement plus avoir à gérer les petites taches quotidiennes liées à l’entretien d’une maison, n'ont d'autres choix que de quitter vers Rimouski, Rivière-du-Loup ou même Québec, faute d’alternative.

L’objectif du projet est donc de munir Trois-Pistoles, avec la collaboration d’un promoteur privé, d’une résidence «avantageusement située, offrant des logements allant du simple studio à l’appartement 4 ½.» Un endroit de qualité où les résidents pourront bénéficier d’une service de repas, d’animation et de sécurité à prix abordable.

«Nous sommes tournés vers l’avenir. Il faut permettre à ceux qui aimeraient continuer de vivre ici, ceux qui aimeraient revenir aussi, d’avoir accès à un endroit exceptionnel pour leurs vieux jours. Une retraite active et inspirante, c’est possible à Trois-Pistoles», a lancé Bertin Denis.

APPEL À LA POPULATION

L’invitation est lancée à la population d’ici et d’ailleurs afin que les résidents potentiel d’un tel établissement fassent connaître leurs intérêts. Ils ont jusqu’au 1er juillet pour transmettre un formulaire (plus d’informations plus bas) dûment rempli au CLD des Basques. «Aujourd’hui, c’est un cri du cœur que nous lançons d’une même voix. L’intérêt des citoyens est nécessaire pour aller de l’avant. Sans cela, nous n’irons pas plus loin», a renchérit M. Rioux, confirmant que tous les scénarios sont sur la table, tant et aussi longtemps que les services aux résidents et la sécurité soient priorisés.

Une fois l’ensemble des avis d’intentions reçus, c’est au démarchage d’éventuels investisseurs que les acteurs locaux se concentreront. Il est toutefois possible pour les promoteurs intéressés de transmettre leur intérêt dès maintenant en contactant la Ville de Trois-Pistoles.

Les étapes suivantes porteront sur la réalisation des plans et la localisation choisies par le promoteur. En parallèle, un suivi sera fait après des personnes ayant signifié leur intérêt en vue de conclure des engagements en bonne et due forme. «Si tout se passe bien, la construction pourrait débuter dans un an.»

FORMULAIRE

Pour signifier leur intérêt, les citoyens actuels et futurs doivent suivre une démarche simple consistant à remplir un formulaire nommé «Avis d’intention». Comme son nom l’indique, ce formulaire ne fait qu’indiquer une intention, il ne constitue pas un engagement formel. Il servira simplement d’indication pour mesurer le besoin réel et la taille d’un éventuel projet.

Le document est disponible à l’hôtel de ville de Trois-Pistoles et au CLD des Basques. Il peut également être trouvé en ligne sur les sites Internet de la Ville de Trois-Pistoles et du CLD des Basques.