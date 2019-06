Les citoyens de Pohénégamook se mobilisent pour l’Opération grand ménage!

Le dimanche 9 juin en avant-midi, 21 citoyens ont participé à l’Opération grand nettoyage, une corvée bénévole visant à ramasser les déchets jonchant les accotements routiers à Pohénégamook. En l’espace de trois heures, l’équivalent d’un conteneur de déchets et de plus d’une dizaine de sacs de canettes ont été extirpés de la nature.

L’Opération grand ménage s’est déroulée simultanément dans les trois quartiers de la municipalité. Les équipes de bénévoles se sont dispersées pour patrouiller les abords de la route 289 afin de récolter les ordures sur leur passage. Rapidement, les sacs se sont remplis de bouteilles et de canettes vides, de gobelets usagés, de sacs de plastique, de papiers d’emballage de toutes sortes, de mégots de cigarettes et de rebuts divers. « J’ai été surpris de constater qu’en 2019, malgré toute l’information disponible et la sensibilisation effectuée auprès de la population, on trouve autant de déchets dans la nature » déclare Denis Ouellet, l’un des membres organisateurs de l’événement.

L’Opération grand ménage est une initiative de l’équipe citoyenne Pohénégamook Vert l’avenir. L’équipe s’est donné pour mission de sensibiliser ses concitoyens, de les outiller et de faire connaître des alternatives à leurs façons de faire afin de les aider à réduire leur empreinte environnementale.