Nadia Morin, honorée par l'AQPC

Le jeudi 6 juin dernier, Nadia Morin, enseignante en Graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup, a reçu une Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) pour la qualité de son travail, son dévouement, son expertise ainsi que son professionnalisme qui contribuent à l’évolution de l’enseignement au collégial.

Idéatrice de la Semaine des arts et du design, Nadia Morin, par son esprit inventif, éclate les disciplines et entraine les étudiants et les enseignants dans un marathon créatif d’une semaine. L’évènement permet aux étudiants de côtoyer d’autres disciplines artistiques dans un projet de création.

À travers une séquence pédagogique établie par un comité, les étudiants vivent toutes les étapes d’un projet réel tout en participant à des classes de maitre offertes par des professionnels. Rassembleuse et à l’affut des innovations pédagogiques, Nadia est le pilier de cet évènement distinctif.

«Je suis vraiment fière de ce prix ! Parce que des fois on a des projets fous au Département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup! Merci à mes collègues, celles et ceux qui, avec moi, ont imaginé le projet de la Semaine des arts et du design. Ils ont travaillé fort pour rendre cet évènement possible et aux étudiants qui, par leur participation active, ont donné vie au projet. Finalement, un grand merci au Cégep de Rivière-du-Loup qui nous appuie depuis 3 ans!», a commenté Mme Morin.

De son côté, le Cégep de Rivière-du-Loup a tenu à féliciter l’enseignante pour l’obtention de ce prix qui démontre que le milieu collégial québécois est composé de gens passionnés et impliqués dans leur milieu et pour l’excellence de son enseignement et l’inspiration qu’elle suscite.