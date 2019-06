Un 10e Relais pour la vie tout en émotion à Rivière-du-Loup

Sourires, larmes et accolades... c'est avec beaucoup d'émotion qu'a débuté le 10e Relais pour la vie de Rivière-du-loup, ce samedi 8 juin vers 19 h, sur le terrain piste et pelouse. Plusieurs centaines de personnes, parents, proches et amis, ont alors suivi les porteurs d'espoir avec un seul message : «Nous sommes plus grands que le cancer».

Nul doute, le 10e anniversaire de l'événement en sol louperivois est déjà une réussite. La température, excellente samedi soir, a mis la table à une belle nuit de marche et de camaraderie. L'ambiance était excellente; les participants enthousiastes. Difficile de demander mieux.

Cette année, 24 équipes comptant entre 8 et 16 membres ont participé au rendez-vous annuel. Leur contribution aura permis d'amasser, encore une fois, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Plus de 50 000 $ avaient ainsi été récoltés avant même la soirée. À cela s'ajouteront les profits de la vente de luminaires.

«Nous dépasserons donc les 700 000 $ amassés en 10 ans», a confirmé Maryse Rioux, présidente du comité organisateur. «Cette soirée est exceptionnelle, je n'aurais pas pu demander mieux.»

C'est le député de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, qui occupait le rôle de président d'honneur pour cette édition bien spéciale. ll a d'ailleurs participé à la coupure officielle du ruban, lançant officiellement le premier tour de piste des porteurs d'espoirs. Un moment particulièrement touchant pour tous les gens présents.

Davantage de détails suivront dans la prochaine édition de votre Info Dimanche.