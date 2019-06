On ramasse les déchets dans la ville de Rivière-du-Loup

Bérubé GM convie les citoyens de Rivière-du-Loup à participer à une collecte de déchets pour refaire une beauté à la magnifique ville de Rivière-du-Loup. La fonte des neiges et l’arrivée du printemps font ressortir les déchets cachés ou gelés par l’hiver et le vent s’amuse à balader les détritus volatiles ça et là pour atterrir en bordure des rues et terrains des commerces et résidents de la ville.

Pour remédier la situation, vous êtes invités entre collègues de travail, en famille ou entre amis, à rejoindre le mouvement, le samedi 8 juin à 9 h, derrière la bâtisse de l’Office du Tourisme au Parc du Campus-et-de-la-Cité. Des sacs de ramassage et des gants seront fournis sur place.

Il est conseillé de porter des vêtements voyants adaptés à la température ainsi que des chaussures confortables. De plus, la crème solaire, une bouteille d’eau, un lunch et un sac à dos pourraient être fortement utiles.

L’évènement sera remis au dimanche 9 juin à 9 h en cas de mauvaise température.

La Ville de Rivière-du-Loup tient à féliciter l’initiative de Bérubé GM et ses partenaires : RMG Prévention, l’Office du Tourisme de Rivière-du-Loup, CIBM FM 107, le Ministère des Transports et la Sûreté du Québec.