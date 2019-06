Activités à venir à la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec

Développement St-Godard invite la population à venir profiter de la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec située au 331 rang du Lac à Lejeune, et ce gratuitement. Cet endroit est idéal pour profiter de la nature en famille, entre amis ou pour prendre une bonne marche de santé sur le sentier pédestre agrémenté de panneaux d’interprétation et de sites aménagés.

Les visiteurs pourront aussi découvrir cet été le Centre Nature et Culture; La Pyrole Enchantée, qui sera ouvert pour vous offrir animations, spectacles, restauration et bar tous les jeudis de 16h à 20h, vendredisbde 16h à 22h, samedi de 13h à 22h, du 23 juin au 25 août.

Voici les activités proposées pour le mois de juin

Samedi 15 juin : 14h AGA, Goûter et prix de présence.

Dimanche 23 juin : Fête Nationale 5 à 7 animé, maquillage, saveurs locales, 21h00 Cordaphone

Pour la Fête National, l’Association des Arts du Témiscouata en collaboration avec Développement St-Godard, vous invite à un 5 à 7 animé, où vous sera proposé un menu empreint de saveurs locales. Des maquillages pour les petits et le traditionnel discours patriotique précéderont le spectacle de Cordaphone à 21h. Le groupe de musique composé de Michel Dufour au violon, Sylvain Lacroix au dulcimer, Mario Paquet à la percussion et Daniel Harvey à la guitare vous interpréteront des airs folkloriques entraînants. S’ensuivra un feu de joie où tous seront invités à entonner des chants à répondre et chansons populaires. Bienvenue à tous.

Jeudi 27 juin : Chants à Répondre

Plus qu’un spectacle, les soirées de chants à répondre se veulent une véritable cueillette de tradition qui vous permettrons de vous amuser et d’apprendre sur ces chants d’antan et d’aujourd’hui. Venez chanter, taper du pied et festoyer dès 18h, c’est gratuit! Les portes ouvriront à 16h pour vous offrir nourriture et breuvages.

Vendredi 28 juin : Art et musique libre

Pour célébrer les débuts de la saison estivale 2019, une rencontre où la création sera mise à l’honneur a été prévue en toute liberté. Plusieurs artistes locaux invités vous livreront des airs entraînants, des contes et poèmes inspirants, vous pourrez même participer à la création d’œuvres spontanées. Venez-vous régaler de 16h à 22h.

Samedi 29 juin : Cirque - Inscription obligatoire - places limitées.

Dès 14h, Catherine Lamarre, finissante à l’École Nationale de Cirque de Montréal, vous offre une séance gratuite, où vous pourrez découvrir les possibilités qui se cache en vous. Que ce soit par l’expression corporelle, le clown ou le main à main, vous serez invités à écouter votre corps pour vous amuser et vous surprendre.

Dimanche 30 juin de 14h30 à16h : Cristallisation de fleurs avec Viv-Herbe

15$/personne Taxes incluses et gratuit pour les enfants de 5 à 17 ans - Inscription obligatoire

Apprenez à conserver certaines fleurs et feuilles comestibles toute l'année avec la cristallisation par le sucre et le blanc d’œuf. Suggestion de plantes comestibles propices à cet effet, trucs pour la réussite, conservation et usages seront les thèmes abordés. Une animation riche en goût et en couleur.

La programmation estivale 2019 est rendue possible grâce à la participation de la MRC de Témiscouata, le gouvernement du Canada et du Québec et la municipalité de Lejeune.

Programmation complète sur le site web : www.saintgodard.com

ou sur la page Facebook : Développement St-Godard

Pour questions ou inscription : 418 899 0203