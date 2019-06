Fête nationale, festivités au parc du Campus-et-de-la-cité

Le Comité de la Fête nationale de Rivière-du-Loup et la Société nationale de l’Est-du-Québec vous invitent à participer en grand nombre aux activités familiales et au traditionnel spectacle de la Fête nationale qui se tiendra au parc du Campus-et-de-la-Cité, le dimanche 23 juin et remis au 24 juin en cas de pluie.

Le grand spectacle débutera à 20 h avec Kourage en première partie, puis la lecture du discours patriotique et la deuxième partie du spectacle avec le groupe «Le retour du Vintage». Luc Dufour, Hubert Cotton et leurs invités vous donnent rendez-vous pour célébrer et danser au rythme de la musique québécoise. On vous attend en grand nombre devant la scène extérieure dressée pour l’occasion. Le feu de joie débute à 23 h, apportez vos instruments de musique pour un grand jam musical.

ACTIVITÉS FAMILIALES

Devant l’engouement de l’activité l’année dernière, la course des couleurs de type «color me rad» tant attendue par tous, est de retour. Un parcours de 1 km qui se tiendra dans le parc du Campus-et-de-la-Cité. L’inscription est gratuite et se fera sur place à partir de 10 h 30. La course débutera à 11 h. L’organisation est toujours à la recherche de bénévoles pour venir lancer la poudre colorée lors de la course. On invite à apporter des gourdes d’eaux réutilisables pour la course des couleurs et pour la durée des évènements.

Dîner hot-dog, au profit d’Objectif France 2019 de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, sous le grand chapiteau de 11 h 30 à 13 h 30, jeux gonflables et maquillage pour les enfants de 12 h à 16 h sont au rendez-vous au parc du Campus-et-de-la-Cité. Lieu de rencontre pour célébrer l’arrivée de l’été, le parc se transforme pour le grand plaisir des petits et des grands dans une ambiance musicale festive en compagnie de nos artistes locaux : Jimmy Rouleau et Benoit Murray.

Le lundi 24 juin, ne manquez pas le traditionnel rendez-vous de la Grande tablée sous le chapiteau du parc du Campus-et-de-la-Cité à compter de 17 h.