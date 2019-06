La Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup investit 600 000 $ dans ses installations sportives et récréatives

La Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup a obtenu les autorisations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en vue de procéder à des travaux relatifs à ses infrastructures sportives et récréatives, un investissement totalisant 600 000 $.

On note les travaux suivants : installation d’un système d’éclairage pour la piste d’athlétisme et le terrain multisport (Rivière-du-Loup), aménagement d’un mur de pratique pour le tennis (Rivière-du-Loup) et mise aux normes des installations du centre récréatif Guy D’Amours (Isle-Verte). Pour ce faire, elle a reçu une aide financière totale de plus de 280 440 $, représentant 50 % des couts des trois projets, et ce, dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du MEES. La différence sera assumée à parts égales par la commission scolaire et les partenaires municipaux impliqués: la Ville de Rivière-du-Loup pour les deux premiers projets et la Municipalité de l’Isle-Verte pour le dernier.

Les travaux pourront débuter une fois que la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup aura paraphé des protocoles d’entente avec ces partenaires. Ces protocoles – qui sont en cours de négociation – visent à assurer la pérennité de ces installations pour une période minimale de dix ans.

Le projet le plus important concerne la piste d’athlétisme et le terrain multisport de Rivière-du-Loup. Il nécessitera des investissements de l’ordre de 290 000 $. Huit poteaux en aluminium avec des appareils d’éclairage seront disposés à l’extérieur de la piste d’athlétisme. Le courant proviendra du Stade Premier Tech via une conduite souterraine qui avait été prévue à cette fin lors de sa construction. Non loin de là, entre le pavillon Venance-Pelletier et le terrain de baseball, sera érigé un mur courbé en béton avec une surface synthétique pour le tennis. Ce mur de pratique sera éclairé et clôturé. Ce deuxième projet coutera, avec les différents aménagements, près de 200 000 $. Enfin, le dernier projet de l’ordre d’un peu plus de 120 000 $ prévoit la réfection des bandes de patinoire et de l’éclairage, installations situées derrière l’école primaire Moisson-d’Arts de l’Isle-Verte. Le plancher du Centre récréatif Guy D’Amours sera refait; un nouveau revêtement caoutchouté sera installé.

La présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Edith Samson s’est dite fort heureuse de la concrétisation de ces trois projets.

«Notre commission scolaire joue un rôle de premier plan en matière de développement régional. Elle investit régulièrement dans ses équipements et ses infrastructures pédagogiques, culturelles et sportives. Son objectif : répondre adéquatement aux besoins exprimés par les élèves, par les parents ainsi que par nos communautés. Les travaux représenteront des investissements de quelque 600 000 $ avec les honoraires professionnels. Ils permettront notamment à plusieurs activités sportives et récréatives de se tenir en fin de soirée. L’ensemble des travaux devrait se faire au cours de l’été.»