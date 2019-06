L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a supporté plus de 650 travailleurs et travailleuses durant la dernière année

Trente-six personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) le mardi 4 juin. L’ATA demeure une association unique dans tout l’Est du Québec. L’organisation est désormais implantée dans la région de la Beauce et même de l’Estrie, et le territoire ne cesse de s’accroître. L’organisme offre des services de qualité à des travailleuses et travailleurs accidentés ainsi qu’à des salariés congédiés ou harcelés au travail.

Rappelons que plus de 60 % des salariés du Québec ne sont pas syndiqués ce qui justifie amplement l’existence d’une association travaillant à la défense des droits des travailleurs et travailleuses.

Durant la dernière année, 661 dossiers ont été traités dont 76 % concernaient des accidents du travail. «De plus en plus d’accidentés de la route communiquent avec nous. La situation des accidentés demeure difficile, selon les statistiques de l’ATA, plus de 75 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi au moment où ils adressent une demande d’aide. 15 % des accidentés demeurent sans revenu pour une période plus ou moins longue parce que non éligibles à quelques indemnités ou prestations que ce soit», explique-t-on.

À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli, l’ATA répond aux demandes des accidentés sur place, par consultation téléphonique ou par courriel. Près de 450 personnes ont rencontré les intervenants au local de l’ATA au cours de la dernière année.

L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident survient afin d’éviter les complications dans le traitement des dossiers et de maximiser la reconnaissance des droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le 418-598-9844 ou sans frais au 1-855-598-9844.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Guy Drouin (directeur CDC Ici Montmagny-L’Islet), Guy Haillez (administrateur) Gervais Martin (administrateur), Paul-Henri Guillemette (administrateur), André Gagnon (administrateur), Roger Pelletier (administrateur), Marie-Christine Pelletier (intervenante), Annie Noël (avocate conseil), Marie-Ève Picard (coodonnatrice) et Gaétane Chouinard (préposée à l’accueil).