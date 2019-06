Le Parc national du Lac-Témiscouata et le Fort Ingall s’associent

Dès le 24 juin prochain, un service de croisière entre le Parc national du Lac-Témiscouata et le site historique du Fort Ingall sera offert. Cette croisière permettra une expérience historique hors du commun, comprenant une visite du site historique, aux clientèles du parc.

Offert à chaque jour de l’été, le forfait permettra aux visiteurs du parc de monter à bord de la navette nautique L’Épinoche et de se rendre directement sur les berges du site historique. Après avoir rencontré un soldat britannique, visité la forteresse et assisté à une démonstration de tir au fusil à poudre noire, les visiteurs pourront remonter à bord de L’Épinoche et revenir au parc. Cette aventure d’une demi-journée est une façon unique de visiter le site historique.

Pour le Parc national du Lac-Témiscouata, ce projet n’est pas seulement une offre supplémentaire à ses clients, c’est surtout un exemple de partenariat avec un organisme régional qui est en mesure d’offrir un produit professionnel aux clientèles du parc. Le directeur du parc, Denis Ouellet, s’est dit heureux que des partenaires commencent à approcher le parc pour proposer des partenariats qui peuvent profiter aux deux organismes.

Quant au site historique du Fort Ingall, géré par la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, son directeur, Étienne Frenette, est d’avis que ce projet pourra donner au fort une plus grande visibilité et pourra augmenter sa fréquentation. Par ce partenariat, il veut montrer que des organisations avec peu de moyens peuvent être imaginatives et proposer des produits à la hauteur de ce que les clients du parc recherchent.

De façon exceptionnelle, le Fort Ingall offrira la visite gratuitement aux enfants qui participent au forfait. Les visiteurs qui voudraient participer à l’expérience doivent réserver leur place auprès du parc. Le forfait est totalement gratuit pour les 17 ans et moins en contexte familial.