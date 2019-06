La MRC des Basques fière du prix Initiatives pour le soutien des ainés

La MRC des Basques, représentante du comité transport de la Table Concert’action de COSMOSS, remportait, le 30 mai dernier, le prix Initiatives porteuses d’un soutien aux ainés du Carrefour action municipale et famille (CAMF). Le projet s’est démarqué des 50 candidatures reçues. La MRC remercie ses partenaires et le CAMF.

L’initiative, un dépliant regroupant les différents modes de transports collectifs sur le territoire, est née d’un besoin énoncé lors des consultations MADA menées en 2014-2015. Les ainés s’interrogeaient sur les moyens de transport existants et la sécurité de ceux-ci. Le dépliant soumis au concours répond à ces questions. Il présente les différents moyens de transport possibles, leur fonctionnement et la règlementation entourant le covoiturage. Un covoiturage «supervisé» existe sur Facebook sous l’appellation Covoiturage des Basques.

«Le dépliant a eu une belle retombée dans le milieu. Il est apprécié des intervenants du CISSS du Bas-Saint-Laurent à Trois-Pistoles, de confier Sonia Marchand, organisatrice communautaire au CISSS». Parce qu’elles sont désormais mieux outillées en matière de transport dans leur communauté, les personnes ainées et leurs proches sentent qu’il est possible de demeurer à la maison, et ce, sans nécessairement posséder de permis de conduire.

«Au début du projet, loin de nous était l’idée de le soumettre à un concours. Nous sommes extrêmement fiers des retombées et très heureux du prix gagné. La participation était forte cette année, de commenter Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. Nous profitions de l’occasion pour remercier tous les partenaires qui y ont contribué au dépliant. C’est un travail d’équipe!»

Le comité transport est composé de : MRC des Basques, Éveil des Basques, Logis-Aide, Centre-femmes Catherine-Leblond, représentant des municipalités de Saint-Clément et de Saint-Jean-de-Dieu, Centre d’action bénévole et CISSS BSL de Trois-Pistoles. Le dépliant est disponible auprès des organismes de santé et services sociaux et à : www.tourismelesbasques.com/la-mrc/developpement/#transport

Nous reconnaissons sur la photo : (derrière) Christiane Veilleux, Saint-Clément, Aline Denis, Centre-femmes, Sonia Marchand, CISSS Bas-Saint-Laurent ; (devant) Suzanne Jean, Centre d’action bénévole, Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, Brigitte Charron, Éveil des Basques, Mariane Goulet, Logis-Aide.