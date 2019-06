Saint-Louis-du-Ha! Ha!: deux conseillères démissionnent

Deux conseillères de Saint-Louis-du-Ha! Ha! élues en novembre 2017, Annie Jalbert et Marie-Ève Pelletier, ont remis leur démission avant la réunion du conseil. Une mise en demeure ciblant la mairesse Sonia Larrivée a aussi été déposée.

«(...) Le respect, l'humanisme et la collaboration sont des valeurs fondamentales pour moi. Au fil du temps, je me suis rendu compte que je ne retrouve pas ces valeurs en côtoyant la gestion et le conseil municipal. (...) Comme mentionné précédemment, le respect est très important pour moi. J'ai dû faire appel à une firme d'avocats pour me faire respecter. Une copie de la mise en demeure expédiée par huissier à Mme Sonia Larrivée sera déposée pour les dossiers municipaux. Les motifs en lien avec ma démission y sont précisés», écrit Annie Jalbert.

Pour sa part, l'autre conseillère démissionnaire, Marie-Ève Pelletier écrit notamment : «Mes deux ans à titre de conseillère de la municipalité m'ont permis de constater que je suis une fille intègre et honnête pour la justice, l'égalité et le travail d'équipe sont des valeurs qui guident mes choix. Et ce sont ces valeurs qui m'amènent malheureusement à quitter mes fonctions de conseillère municipale.»

Aucune des deux femmes dans leur lettre respective n'a ciblé de motif précis. La municipalité n'a pas souhaité commenter et Info Dimanche est en attente d'un retour d'appel de Mme Larrivée.