La Ville de Rivière-du-Loup décerne ses prix Perce-neige 2019

Comme le veut la tradition depuis maintenant 10 ans, la Ville de Rivière-du-Loup a profité de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour remettre ses prix Perce-neige. Ceux-ci soulignent et reconnaissent la contribution exceptionnelle des personnes, entreprises et organismes qui, par leurs implications, favorisent l’intégration des personnes handicapées sur les plans professionnel et social.

Cette reconnaissance s’inscrit à l’intérieur du plan d’action visant l’exercice des droits des personnes handicapées. L’évaluation des candidatures porte sur la détermination ou les efforts déployés, les résultats obtenus en comparaison des interventions généralement réalisées et, finalement, sur l’impact des actions quant aux changements d’attitude ou de préjugés. En tout, cinq prix Perce-neige ont été remis :

Intégration sociale, volet employeur : Super C de Rivière-du-Loup

Un stage en entreprise est toujours très pertinent et apprécié, d’autant plus lorsqu’il permet aux personnes vivant avec des limitations de valider leurs compétences, intérêts et capacités à occuper un emploi. À ce chapitre, Super C’est un collaborateur hors pair d’Univers Emploi, démontrant une ouverture et un engagement exceptionnels. Pour l’entreprise, l’accueil de personnes ayant ou non des limitations fonctionnelles est naturel. Super C ne restreint pas le nombre d’employés exigeant une supervision et un accompagnement accrus, qui demeurent par ailleurs longtemps au sein de l’équipe et ce, sans mesure financière. Cette nomination démontre que les employeurs qui croient en l’intégration des personnes handicapées valorisent la réussite tant personnelle qu’organisationnelle.

Intégration sociale, volet employé : Micheline Bourgoin

Micheline Bourgoin est une personne déterminée. Son passé difficile n’a pas eu raison de cette femme qui, grâce à sa volonté, est devenue une personne solide, fiable, serviable et disponible. À 60 ans, Micheline accède au marché du travail, elle qui en était éloignée depuis longtemps. Elle joint les rangs de Services industriels RC. Une belle alliance, alors qu’elle y travaille toujours. Sa maturité professionnelle est aussi mise à profit au Centre hospitalier du Grand-Portage (CHRGP), où elle travaille comme préposée au stationnement. Au cours de ces années, Micheline a développé ses aptitudes personnelles, sociales et professionnelles face au travail, ce qui en fait aujourd’hui une collègue appréciée de tous. Ayant atteint le cap des 70 ans, Micheline est la doyenne, mais elle continue à apprendre et à aider l’équipe... la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour une intégration valorisante et réussie.

Implication sociale, volet citoyen engagé : René Côté

En s’engageant auprès du Centre d’action bénévole (CAB) à raison de 12 heures par semaine, M. René Côté n’avait pas idée de tout le bien qu’il allait dispenser aux personnes handicapées qu’il accompagne. Respectueux et à l’écoute des besoins, René Côté offre une présence rassurante et devient un support moral exceptionnel. À tout moment, il offre un service d’accompagnement unique qui sécurise les personnes qui en bénéficient. Il sait les rendre confiantes et plus positives face aux obstacles qu’elles vivent quotidiennement. Beau temps, mauvais temps, M. Côté assiste les personnes lors de déplacements qui peuvent souvent durer plusieurs heures. Par cette nomination, le CAB souhaite convaincre d’autres citoyens à s’investir bénévolement.

Implication sociale, volet entreprise ou organisme : Club Lions de Rivière-du-Loup

La préservation de la vue est la mission première du Club Lions de Rivière-du-Loup. L’action la plus connue est sans aucun doute l’aide offerte aux citoyens moins fortunés afin qu’ils puissent se procurer des lunettes. Le Club fournit également des instruments spécialisés au centre d’ophtalmologie du CHRGP, en plus de financer l’achat de livres en grands caractères et des livres audio offerts aux abonnés de la bibliothèque municipale. Soulignons que l’implication sociale du Club Lions va au-delà de la mission pour la vue. Depuis sa création en 1965, le Club a remis près de 1,8 million de dollars à la société par différentes œuvres. La trentaine de bénévoles qui y œuvrent ne ménagent pas leurs efforts pour mieux aider et servir leur communauté.

Implication sociale, volet Parents-Soutien : Marie-Claire Jean

Cette année, le comité de sélection a retenu la candidature de Mme Marie-Claire Jean, qui offre un accompagnement digne de mention à son frère Berthier. Toutes ses actions sont motivées par l’épanouissement de celui-ci au quotidien. Depuis son tout jeune âge, elle l’accompagne et le soutient dans son intégration et ce, dans toutes les sphères de sa vie. Elle travaille ardemment à lui dénicher toutes les possibilités d’implications qui pourront lui offrir une meilleure qualité de vie et une occasion de s’épanouir. L’Association Multi-Défis, par le biais du groupe d’entraide Parents-Soutien, souhaite reconnaître l’engagement de Marie-Claire, qui démontre un grand souci du bien-être et du bonheur de son frère.