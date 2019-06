Plus de 1 M$ investis pour le redressement des infrastructures routières locales

Le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé ce lundi 3 juin l’octroi d’une aide financière à deux municipalités de sa circonscription dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour le volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL).

Pour 2019-2020, une somme de 1 140 828 $ est prévue pour les municipalités de L’Isle-Verte et de Saint-Mathieu-de-Rioux. Ces investissements serviront à la réfection de chaussées et de ponceaux pour le 3e Rang Ouest et le chemin du Lac Sud à Saint-Mathieu-de-Rioux, ainsi qu’au scellement de fissures et resurfaçage mince du chemin du Coteau-du-Tuf et la montée des Coteaux à L’Isle-Verte.

«C’est une excellente nouvelle non seulement pour les citoyens, mais pour les cyclistes également. Ce sont des artères importantes et achalandées qui nécessitaient rapidement des améliorations. Je remercie notre gouvernement qui contribue à améliorer et à maintenir nos routes. Grâce à cette somme, nous offrirons aux citoyens des infrastructures qui, par leur efficacité et leur sécurité, rehausseront leur qualité de vie dans leurs déplacements de tous les jours. Notre gouvernement entend aussi continuer à être attentif aux besoins des municipalités de la circonscription», a partagé Denis Tardif.

À L’Isle-Verte et Saint-Mathieu-de-Rioux, la mairesse Ginette Caron et le maire Roger Martin se sont évidemment réjouis de cette annonce. «L’amélioration du réseau routier dans une municipalité comme la nôtre, qui attire nombre de visiteurs, campeurs, skieurs et plaisanciers tout au long de l’année, ne peut qu’être bénéfique pour tous. Avec cette annonce, nous comptons amorcer les travaux dès que possible», a souligné M. Martin.