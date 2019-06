Franc succès pour les balades en camions

La deuxième édition des « Balades en camions », organisée par le Groupe Morneau le samedi 1er juin dernier au Centre commercial Rivière-du-Loup, a permis de recueillir 6 468,85 $ au profit de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

En plus de profiter d’une occasion de monter à bord d’un véhicule lourd du Groupe Morneau, les visiteurs ont pu admirer les différents camions et véhicules d’urgence exposés et suivre un atelier de prévention sur les angles morts des poids lourds.

Le simulateur de capotage d’Opération Nez Rouge était sur place, en plus d’une trentaine de bénévoles dont ceux du Groupe Morneau, de la SAAQ, du MTQ, des paramédics du Grand-Portage et du service de sécurité incendie de la Ville de Rivière du Loup. Leur mascotte Lancel’eau, des jeux gonflables et un mini camion-citerne de Transport Jacques Auger ont ravi les plus petits tout au long de cette journée ensoleillée.

Le Groupe Morneau tient à souligner la grande générosité de la population et à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de l’événement.