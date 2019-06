Soirée reconnaissance aux bénévoles de Saint-Alexandre

Le 11 avril dernier, à la salle l’Univers de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, plus d’une centaine de personnes ont été accueillies par les membres du conseil municipal ainsi que par l’équipe administrative de la Municipalité.

Le moment était venu, de souligner l’engagement de tous les citoyennes et citoyens impliqués de près ou de loin dans la communauté, des plus petits aux plus grands. Deux citoyens ont été mis à l’honneur, soit Laurence Jiona récipiendaire du prix «Valorisons nos jeunes» offert par l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, et Rino Lebel qui s’est vu remettre le prix Hommage-bénévolat 2018 offert par le gouvernement du Québec.

C’était une soirée de divertissement aux teintes d’Animation de l’Est, aux saveurs exquises du chef cuisinier Roland Meunier. Sous la forme d’une soirée humoristique, les personnes présentes ont pu profiter d’une soirée exceptionnelle, haute en couleurs, organisée par l’agente en développement et loisirs, Marie-Pier Breault. La soirée s’est conclue par un spectacle de l’humoriste et imitateur Stéphane Bélanger, qui a su impressionner la foule.