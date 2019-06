Dégelis lauréate d’un prix Inspiration pour le réseau des Villages-relais

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, félicite la Ville de Dégelis qui a obtenu une première place ex-aequo dans la catégorie Municipalité ou Organisme du prix Inspiration 2019 pour son projet de Marché gourmand.

Ce projet réunit, tous les dimanches de la saison estivale, des producteurs et des transformateurs agroalimentaires, ainsi que des artisans locaux.

«Je suis très heureux que la municipalité de Dégelis soit reconnue par la Fédération des Villages-relais comme étant une vitrine et un moteur de développement économique de notre région. Le Marché gourmand est une belle initiative qui mérite d’être récompensée et dont nous pouvons être fiers», a indiqué M. Tardif.

Le projet de Marché gourmand Desjardins du Témiscouata a consisté à réunir les transformateurs et les producteurs de la région tous les dimanches de la saison estivale et à offrir aux citoyens et aux visiteurs un accès aux produits frais.

Le prix Inspiration est organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec (FVRQ) en collaboration avec le ministère des Transports. La 6e édition de l’évènement s’est déroulée à Danville, qui fait partie de la quarantaine de municipalités composant le réseau des Villages-relais. Concept unique en Amérique du Nord, le réseau des Villages-relais propose des lieux d’arrêt et de repos agréables et sécuritaires offrant une diversité de services, où attraits touristiques, culturels et naturels agrémentent le séjour.