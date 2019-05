Retour des cadets de la Sûreté du Québec

Les cadets de la Sûreté du Québec seront de retour à compter du 2 juin prochain dans 50 MRC de la province. Pour une 9e saison, ils assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires.

Cette année, 116 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.

PROJET PILOTE

Un projet pilote est mis en place en ce début de saison, 60 cadets supplémentaires seront présents sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Ils auront pour mandat principal d’informer la population au sujet de deux nouvelles lois, soit la Loi sur le cannabis et la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Ils seront également présents lors d’événements d’envergures et tiendront des kiosques d’information.

Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et à s’abonner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec, où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l’été 2019.