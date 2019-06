Denis Tardif se dit très satisfait du conseil général de la Coalition Avenir Québec

Le conseil général de la Coalition Avenir Québec (CAQ) se déroulait cette fin de semaine à Montréal sous le thème «Pour une économie verte». Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, se dit très satisfait du message livré par son chef, François Legault.

«Je salue le message livré par notre chef François Legault, qui reflète parfaitement la vision de notre gouvernement. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions, y compris celles des groupes de pression ou groupes de citoyens engagés. Mais ce que nous voulons, c’est travailler pour tous les Québécois en respectant nos engagements», souligne le député.

Pour le premier ministre, il est aussi clair qu’on se doit d’en faire plus, ici au Québec et y compris en environnement. Il a d’ailleurs demandé au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, de mettre en place un plan efficace pour atteindre la cible de réduction de 37,5 % des émissions de GES pour 2030. Le grand défi en environnement ce sera d’électrifier le Québec et pour y arriver, trois grands chantiers seront mis en place : électrification des transports, des bâtiments et des entreprises.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

La Coalition Avenir Québec a profité du conseil général pour honorer et mettre en valeur l’implication bénévole au sein de son parti. Jean-Guy Dionne, président du comité d’action local (CAL) de la CAQ a reçu le titre de bénévole de l’année pour la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata. «Je suis honoré d’avoir reçu ce prix. Mais je tiens à souligner que l’organisation de la dernière campagne électorale fut d’abord et avant tout un travail d’équipe», a tenu à préciser M. Dionne.

La circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata a été soulignée pour son implication bénévole mais aussi pour sa campagne de financement annuelle. C’est la première circonscription du Québec à avoir atteint son objectif annuel.