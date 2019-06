24e édition du tournoi de golf et de la loterie de la Fondation Annette Cimon Lebel

Cette année, la présidence d’honneur du tournoi de golf et de la loterie de la Fondation Annette Cimon Lebel a été confiée à Stéphane April, de Batitech.

La mission de cet organisme, qui vient en aide aux personnes démunies et affligées par le cancer, lui tient particulièrement à cœur : «Malheureusement, à l’ère où nous vivons, dans une société de surconsommation et d’abondance, les personnes vulnérables sont plus souvent qu’autrement ignorées ou laissées à elles-mêmes. Grâce à votre générosité, la Fondation pourra élargir le territoire qu’elle dessert et permettra ainsi à un plus grand nombre de gens de bénéficier de ce précieux appui».

Vous pouvez contribuer à la Fondation en réservant votre place pour le tournoi qui aura lieu le 14 juin prochain. Le coup de départ se fera à 11 h, suivi d’une panoplie de jeux et de prix qui sauront divertir les golfeurs. Le cout de l’activité de golf est de 145 $, incluant l’inscription de golf, la voiturette et le souper. Les gens qui veulent appuyer la Fondation en «foursome» peuvent le faire pour la somme de 700 $, incluant une commandite d’une valeur de 200 $. Un reçu pour fin d’impôt est fourni. Rappelons que le tournoi de golf est l’activité principale de financement de la Fondation.

Il est aussi possible d’encourager la Fondation en achetant un billet du tirage au cout de 10 $. Le grand prix est un forfait au Massif de Charlevoix : une fin de semaine incluant le ski, le restaurant et l’hébergement, le tout d’une valeur de 1394 $. Vous avez jusqu’au 14 juin pour vous procurer l’un des 500 billets, qui sont disponibles au bureau de la Fondation : 54, rue Amyot, Rivière-du-Loup, 418-867-1695 poste 102 ou chez Batitech : 578, Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, 418 854-0854.

LES SERVICES DE LA FONDATION

L’an dernier, la Fondation a remis 46 000 $ à 120 personnes, pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous ou traitements. Fait à souligner, à l’heure actuelle, la Fondation a remis 800 000 $ à plus de 2 500 personnes depuis son ouverture en 1995.

On estime à 1000 $ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski ou à Québec, pour leur frais d’hébergement, de repas, de transport et de médicaments durant leurs 5 à 6 semaines de traitements. Comme la Fondation aide les gens atteints de cancer, qui ont des revenus moindres; cette aide est donc grandement appréciée. Tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille.

Pour inscription, don ou information, communiquez au bureau de la Fondation Annette Cimon LeBel au 418-867-1695 poste 102, par courriel au [email protected] ou par télécopieur au 418-862-5054.