Le gouvernement du Québec accorde 17 000 $ au Festival Country St-Antonin

Le gouvernement du Québec a annoncé le 23 mai son appui au Festival Country St-Antonin, qui se déroulera du 14 au 16 juin. Cette aide financière de 17 000 $ servira à soutenir l’organisation de l’évènement.

«C’est une excellente nouvelle pour le Festival Country St-Antonin qui célèbre cette année sa 12e édition et qui attire chaque année près de 35 000 visiteurs. Je tiens à remercier sincèrement Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour ce soutien financier. Cet investissement aidera grandement le festival qui fait partie du Circuit Coupe Canada de rodéo et qui regroupe une centaine de bénévoles, marchands, musiciens et danseurs», a commenté Steeve Roy, président du Festival Country St-Antonin.

La somme est versée par l’entremise du Programme d’aide financière aux festivals et aux évènements touristiques du ministère du Tourisme. «Le Festival Country St-Antonin est bien implanté dans la région. Au fil des ans, il a su devenir un évènement d’importance pour le Bas-Saint-Laurent, le rendant ainsi vivant et attrayant pour les touristes. Je souhaite saluer le travail remarquable de tous ceux qui font de cette activité un vif succès», explique Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d’année en année des milliers de visiteurs, les festivals et évènements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.