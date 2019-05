Denis Tardif remet plus de 90 000 $ à des organismes de sa circonscription

Depuis son élection le 1er octobre, un montant d’environ 90 000 $ a été octroyé par le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif. Plus de 150 organismes à but non lucratif dans les MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques ont pu bénéficier d’un soutien financier dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole.



Soucieux de l’importance du développement touristique au Témiscouata, le député a entre autres récemment multiplié les efforts pour soutenir le début des activités saisonnières de la traverse du lac Témiscouata. En partenariat avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et plusieurs de ses collègues de différents ministères, c’est 40 000$ qui sera remis aux membres du conseil d’administration.



D’autre part, Denis Tardif rappelle que « c’est important pour moi d’encourager les organismes qui sont nécessaires à l’épanouissement d’une communauté. Je me suis présenté en politique dans le but de pouvoir faire une différence dans la vie des gens de mon comté. Le travail qui nous attend est grand et stimulant. »