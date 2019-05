Don de 15 515 $ à la Fondation de la Maison Desjardins

Un don de 15 515 $ a été fait à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB par le Club Rotary de Rivière-du-Loup et par l’Érablière Bonneville de Saint-Honoré, dans le cadre de la campagne de financement pour le Centre de jour en soins palliatifs.

Le 11 mai dernier avait lieu le 16e souper bénéfice aux homards du Club Rotary de Rivière-du-Loup. Ce fut un autre succès d’assistance avec une présence de 510 personnes. Par leur participation à ce souper, les convives permettent au Club de contribuer depuis plusieurs années au soutien financier de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Depuis la création de la Maison, les différents soutiens financiers du Club dépassent maintenant les 360 000 $.

Cette soirée fut marquée par une action particulière. En effet, Guy Bonneville, propriétaire de l’Érablière Bonneville, a eu l’idée d’offrir gracieusement le sirop d’érable aux participants qui le désiraient. Avec une contribution suggérée de 20 $ par bouteille jointe au don prévu par le Club, il a été ainsi possible de remettre un chèque de 15 515 $ à la Fondation.

Durant le souper, ce chèque a été présenté à la présidente de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Renée Giard. Celle-ci était accompagnée des personnes suivantes : Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et coprésident de la Campagne de financement, Yvette Dumont, directrice marketing, Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, administratrice, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Yves Lévesque, président J.S. Levesque Inc, administrateur, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Martin Vaillancourt, avocat, secrétaire, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction chez Premier Tech, coprésident de la Campagne de financement, Guy Bonneville, président de Lepage Millwork et coprésident de la Campagne de financement, Hubert Lafortune, trésorier, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Jacques Roy, directeur des opérations, Carrefour du Camion R-D-L, président du Club Rotary, Alain Dubé, avocat, administrateur, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Christine Pelletier, administratrice, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et Normans Lévesque, Groupe Morneau, administrateur, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.