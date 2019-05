25 000 $ pour la cour de l’école de Notre-Dame-du-Portage

Les élèves de l’école primaire de Notre-Dame-du-Portage pourront profiter d’une cour d'école plus attrayante dès la prochaine rentrée scolaire grâce à un investissement gouvernemental de 25 000 $. L’annonce a été réalisée par le ministre Jean-François Roberge, ce vendredi 17 mai, à Saint-Hubert dans la région de Montréal.

Le projet, qui comprend les installations d'un module de jeux et d'équipement sportifs, ainsi que la rénovation de la surface, a été retenu pour profiter d’une partie de l’enveloppe totale de 3 millions de dollars.

La somme de 25 000 $ est la plus importante remise à travers cette initiative. Au Québec, 140 projets, répartis dans 49 commissions scolaires, ont reçu des fonds.

«Depuis le jour 1 de notre gouvernement, nous insistons sur l'importance d'avoir de belles écoles, de beaux milieux pour nos élèves. Plus tôt cette année, nous avons annoncé que tous les élèves du préscolaire et du primaire bénéficieraient de deux périodes de 20 minutes obligatoires de récréation chaque jour, et ce, à compter de la rentrée 2019. Grâce aux investissements réalisés pour l'embellissement des cours d'école, les élèves auront accès à des installations de qualité desquelles ils pourront profiter pleinement. En rendant les milieux de vie encore plus dynamiques, nous développons leur envie de bouger et leur envie de fréquenter l'école, ce qui contribue à leur réussite», a déclaré Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

L’école de Notre-Dame-du-Portage, qui fait partie de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, est la seule école du KRTB à bénéficier de ces nouveaux investissements.