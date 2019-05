Retour aux études : le Club Lions remet 6 900 $ en bourses

Cinq étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup terminent leur année scolaire avec moins de pression grâce à la générosité du Club Lions de Rivière-du-Loup.

Lors d’une activité officielle du Club en mars dernier, Jennifer Jones Leblanc, étudiante en Gestion et intervention en loisir; Stéphanie Lagacé, étudiante en Soins préhospitaliers d’urgence ainsi que Maude Laprise, Roxanne Dumont et Simon Cantin-D’André, étudiantes et étudiant en Soins infirmiers, se sont vu accorder une aide financière pour poursuivre leur parcours scolaire atypique.

Le Club Lions de Rivière-du-Loup souhaite faire la différence auprès de ces jeunes parents en apportant un soutien significatif à ces personnes qui plongent tête première dans des projets exigeants. «Nous sommes particulièrement sensibles à la situation de jeunes parents qui, aux prises avec des difficultés liées à un manque de moyens, prennent la difficile décision d’effectuer un retour aux études à temps plein, avec tous les sacrifices et le courage que cela exige», explique Pierre Grondin, président du Club.

L’organisme a maintenu son programme de soutien aux individus pour encourager la détermination, le courage et la motivation hors du commun de jeunes parents qui effectuent un retour au cégep à temps plein. Au cours des quatre dernières années, le Club Lions aura consacré 24 000 $ à cette forme de soutien, dont 19 400 $ à des étudiantes et étudiants du Cégep.

Sur la photo, on remarque en 1re rangée : Stéphanie Lagacé, étudiante en Soins préhospitaliers d’urgence; Simon Cantin-D’André, étudiant en Soins infirmiers; Roxanne Dumont, étudiante en Soins infirmiers; en 2e rangée : Amélie Gagnon, technicienne en travail social et responsable de l’aide financière aux études au Cégep de Rivière-du-Loup; Maude Laprise, étudiante en Soins infirmiers; Jennifer Jones Leblanc, étudiante en Gestion et intervention en Loisir; Mario Landry, directeur des ressources humaines et président de la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup et Pierre Grondin, président du Club Lions de Rivière-du-Loup.