Des étudiants en médecine vétérinaire à la découverte de Rivière-du-Loup

Un groupe d’étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal ont profité du Colloque de formation continue de Rivière-du-Loup le samedi 11 mai dernier et organisé par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour découvrir la région.

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec souhaite agir activement pour contrer la pénurie de médecins vétérinaires en région éloignée. La présidente de l’Ordre, la Dre Caroline Kilsdonk est fière de cette initiative : «Chaque effort de recrutement doit être souligné. C’est une belle occasion pour les étudiants d’échanger avec des médecins vétérinaires dans un contexte professionnel, de découvrir les avantages de venir travailler dans la région et pour les médecins vétérinaires…de rencontrer des futurs collègues potentiels.»

Cette activité organisée par l’Ordre, en collaboration spéciale avec le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), vise à sensibiliser les futurs médecins vétérinaires au fort potentiel du milieu de vie louperivien. «Les futurs diplômés en médecine vétérinaire comprendront vite que la MRC de Rivière-du-Loup, La Vraie Vie, c’est l’authenticité et l’équilibre tant dans la vie professionnelle que personnelle. C’est de l’espace pour vivre pleinement sa vie rurale et urbaine à échelle humaine», explique Darlène Caron, agente de développement pour le CLD, qui a présenté lors du colloque une conférence conçue spécialement pour les étudiants. Les étudiants ont également eu droit à une visite guidée des principales attractions de la ville grâce à l’Office du tourisme de la région et au soutien de l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ).

Le Colloque de formation continue de Rivière-du-Loup était organisé conjointement avec la Société des médecins vétérinaires de l’Est-du-Québec (SMVEQ). Il a réuni une centaine de congressistes et leur a permis d’enrichir leurs connaissances grâce à des conférences et des ateliers pratiques tant pour le domaine des animaux de compagnie que pour les grands animaux. Un volet pour les techniciens en santé animale a également été offert. L’évènement a aussi permis aux participants de découvrir les grands acteurs de l’industrie vétérinaire grâce au Salon des exposants et offert plusieurs occasions de réseautage.