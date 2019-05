Le Prêt d’Honneur de l’Est du Québec remet 16 800 $ en bourses

Fondé en 1969, le Prêt d’Honneur de l’Est du Québec est un organisme de bienfaisance dont l’objectif premier est de venir en aide à des étudiants méritants, de niveau post-secondaire, qui font preuve de persévérance et dont les ressources financières sont limitées.

Les membres du conseil d’administration sont convaincus que la mission du PHEQ est toujours actuelle d’autant plus qu’il est le seul organisme de notre région à venir en aide aux étudiantes et aux étudiants de niveau secondaire professionnel, collégial et universitaire qui sont aux prises avec des difficultés financières qui peuvent compromettre la poursuite de leurs études.

Grâce à une campagne de financement public et à une gestion très serrée de son portefeuille, le PHEQ est très fier de pouvoir remettre cette année la somme de 12 000 $ en bourses de soutien financier à des étudiantes et étudiants de 27 institutions scolaires de notre région. Le PHEQ en plus d’avoir choisi de moduler les bourses selon le niveau d’enseignement a aussi décidé d’offrir des bourses de 250 $ à des étudiants des Centres de formation ou d’éducation des adultes. Le PHEQ offrira donc une bourse de 1 000 $ pour le niveau universitaire, cinq bourses de 750 $ pour le niveau collégial, huit bourses de 500 $ pour les élèves provenant des Centres de formation professionnelle et 13 bourses pour les CEA /CFA.

L’année 2019 marquant le cinquantième anniversaire du PHEQ, le conseil d’administration a décidé de souligner cet événement non pas en organisant des festivités mais bien en offrant 4 800 $ de plus en bourses de 200 $ chacune à des élèves des mêmes institutions énumérées ci-dessus mais en ayant l’objectif, cette fois, de souligner la détermination et la persévérance d’élèves et d’étudiants qui sont des modèles pour leurs collègues,

Pour l’année 2018, les boursières et boursiers du Prêt d’Honneur de l’Est du Québec provenant des établissements d’enseignement du KRTB sont : Felipe Fortier et Gabrielle Gratton du Cégep de Rivière-du-Loup ; Lise Langlais et Sandrine Bouchard du Cégep de la Pocatière ; Yannick Thériault Lavoie, Julien Robinson et Vanessa Gauthier du Centre de formation professionnelle (CFP) Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup ; Jeannine Lévesque et Diane Lavoie du CFP du Fleuve-et-des-Lacs de Témiscouata-sur-le-Lac ; Annie Corbin-Desbiens et Jérémy Gagnon du CFP de Trois-Pistoles ; Raphaël Côté et Xavier Dionne de la Maison familiale rurale (formation aux adultes) ; Frédérique Brassard et Stéphanie Lajoie du Centre d’éducation des adultes (CEA) de Rivière-du-Loup ; Tiffany Michel-Pien et Caroline Pien-Morin du CEA de Saint-Pascal ; Vanessa Rioux et William Saucier-Walsh du CEA de La Pocatière ; Fanny Belzile et Geneviève Tremblay du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Trois-Pistoles ; Branden Bérubé Germain du CEA de Squatec ; Raphaël Bérubé et Nancy Ruest du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Témiscouata-sur-le-Lac ; Byanka Belisle du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Dégelis ; Tony Comeau du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Pohénégamook.

Les membres du conseil d’administration du PHEQ tiennent à remercier leurs généreux donateurs ainsi que la Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ). Ils remercient également les responsables des institutions scolaires du Bas-Saint-Laurent pour leur collaboration exceptionnelle.