Un bilan très positif pour les Jours de la jonquille

La campagne de financement, Les Jours de la jonquille, qui s’est tenue dans la région de Rivière-du-Loup en avril dernier, a permis de recueillir un montant de 26 130 $ qui a été remis à la Société canadienne du cancer.

Chaque année, cette petite fleur lumineuse nous annonce l’arrivée du printemps après un hiver rigoureux. Sous ses allures délicates, la jonquille représente une grande force : c’est un symbole de renouveau, de solidarité et d’espoir. Les dons amassés serviront effectivement à donner espoir à toutes les personnes touchées par le cancer en finançant des recherches parmi les plus prometteuses et en leur offrant des services de soutien qui les aideront à faire face à la maladie.

Au nom de tous ceux et celles qui bénéficieront de ces dons, les responsables de cette activité de financement tiennent à remercier les professionnels et la communauté d’affaires sollicités pour les généreuses contributions versées; les dirigeants d’entreprises pour avoir autorisé et facilité la vente des jonquilles dans les différents postes; les médias locaux pour avoir diffusé de l’information et de la publicité gratuitement et, enfin, la population en général qui s’est sentie interpellée par cette cause et a répondu positivement.

Un merci tout spécial est adressé aux quelque 200 bénévoles pour leur disponibilité et leur implication. Année après année, leur apport est indispensable pour faire de ces Jours de la jonquille une véritable réussite.