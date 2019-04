Incendie majeur à Saint-Jean-de-la-Lande

Un violent incendie a ravagé une résidence située sur le chemin Bellerive à Saint-Jean-de-la-Lande vers 5 h 30 lundi matin. Heureusement, personne n'a été blessé et personne ne se trouvait à l'intérieur lorsque l'incendie s'est déclaré.

La maison était utilisée comme seconde résidence. Tout près de 25 pompiers de Dégelis et Saint-Marc-du-Lac-Long ont combattu les flammes pendant de longues heures. La circulation a été bloquée et les automobilistes ont été redirigés vers le rang 4 et le rang 8.

«C'est une perte totale. Nous avons même eu recours à Excavation Émilien Ouellet pour abattre un des murs», a souligné le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel.

Une enquête est en cours afin de déterminer l'origine de l'incendie.