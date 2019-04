Le gouvernement lance les appels d’offres pour les travaux de construction

Le ministère des Transports lance un premier appel d’offres, en 2019, en lien avec la poursuite des travaux de construction de l’autoroute 85.



Les travaux de construction toucheront différents tronçons dans les secteurs de Saint-Antonin et Saint-Honoré-de-Témiscouata dès cette année. D’autres appels d’offres seront également lancés d’ici les prochains mois. Ces appels d’offres visent l’ensemble des travaux à réaliser pour la construction de l’autoroute 85 : structures, chaussées, échangeurs, terrassements, etc.



«Le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute entre dans sa phase finale de construction. La réalisation de la phase III viendra compléter le lien tant attendu par la population et elle permettra d’améliorer la sécurité routière pour tous les usagers. Selon l’avancement des différents tronçons, une mise en service progressive des nouveaux segments de l’autoroute est prévue à compter de 2021. C’est une excellente nouvelle pour la région», a souligné François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.



«Je me réjouis de l’avancement du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute, qui permettra des déplacements plus efficaces et plus sécuritaires dans la région du Bas-Saint-Laurent. De plus, cela améliorera transport des marchandises, ce qui aura pour effet d’accroître notre activité économique régionale», ajoute Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional.