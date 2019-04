Cri du cœur des préposés aux bénéficiaires du CHLSD des Basques

Obligation de faire des heures supplémentaires, épuisement et menaces de sanction… les préposés aux bénéficiaires du CHSLD des Basques vivent une «situation désastreuse», selon leur syndicat. Celui-ci a sonné l’alarme et a demandé une intervention de la ministre de la Santé, Danielle McCann, dans les plus brefs délais.

Lors d’un point de presse organisé ce lundi 15 avril, à Trois-Pistoles, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a dénoncé une réalité qu’il estime critique : les préposés aux bénéficiaires sont à bout de souffle. La cause? Leurs conditions de travail, dont l’obligation de faire du temps supplémentaire pour pallier l’absence de nombreux collègues.

«Les salariés sont exténués et songent à quitter. Ils n’arrivent pas à soigner comme ils le voudraient et comme les usagers le méritent», dénonce Johanne Campagna, présidente du syndicat, section locale 5007 du SCFP. «La direction force les préposés aux bénéficiaires à faire du temps supplémentaire obligatoire (TSO) toutes les semaines, souvent plusieurs jours par semaine.»

Selon le syndicat, il manquerait actuellement 17 préposés aux bénéficiaires sur une équipe de 31 au CHSLD des Basques. Les absences, causées notamment par des congés de maladie, des congés de maternité ou des départs, ne sont pas comblées, si bien qu’elles mettent énormément de pression sur le personnel en place. Par exemple, entre le 5 et le 11 avril, onze quarts de travail étaient à découvert, aux dires des représentants syndicaux.

«Une journée sans quart [de travail] à découvert, c’est très rare. De plus, la gestion en place viole systématiquement la Loi sur les normes du travail en exigeant des TSO de plus de deux heures. Nous avons plusieurs griefs à ce sujet», déplore Yanick Proulx, conseiller syndical du SCFP. «Le temps supplémentaire obligatoire devrait être utilisé en cas d’urgence, mais c’est devenu un outil de gestion au quotidien.»

En décembre, la majorité des préposés aux bénéficiaires auraient signé et envoyé une pétition afin de dénoncer les «graves problèmes de gestion» de l’administration du CHSLD et «faire cesser l’intimidation» à leur endroit. Ils trouvent inacceptable de recevoir «des menaces de sanction» s’ils refusent de faire des heures supplémentaires.

Malgré tout, rien ne bouge, regrette le syndicat, qui déplore du même coup le manque de considération du CISSS du Bas-Saint-Laurent dans ce dossier.

RÉACTION DU CISSS

Appelé à réagir, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a indiqué être «conscient que les employés sont actuellement très sollicités afin d’assurer la continuité des soins à la clientèle» et que le défi est important.

«C’est d’ailleurs devant ce constat que le CISSS a entrepris une démarche de rehaussement des garanties d’emploi en avril, et ce, afin de stabiliser les équipes de soins. Nous visons la diminution du recours au temps supplémentaire par cette opération […] Le CISSS espère également que les inscriptions aux formations de préposés aux bénéficiaires seront nombreuses, car les besoins de main-d’œuvre sont urgents et constants», a déclaré Ariane Doucet-Michaud, conseillère aux communications stratégiques.

Lundi, en matinée, les représentants locaux du syndicat, accompagnés d’employées du CHSLD des Basques, ont rencontré les membres de l’équipe du député de Rivière-du-Loup-Témicouata, Denis Tardif. Ils espèrent intervienne directement auprès de la ministre McCann pour exiger du CISSS un changement de cap radical.

Plus de détails à venir...