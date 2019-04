Permettez-nous d’aider plusieurs enfants de la région lors du 26e Grand McDon

Le Grand McDon tiendra sa 26e édition le 8 mai. Journée de grande implication pour des centaines de bénévoles, elle l’est aussi pour la population et les entreprises. Il est possible de faire vos dons au cours de l’année, mais lors de la journée du Grand McDon, 1 $ sera remis sur chacune des ventes de café, boissons McCafé, Big Mac ou Joyeux Festin.

Cette année, la porte-parole de l’évènement est Lisane Paquette, naturopathe et entraineur. « J’ai découvert l’importance de cet évènement en février 2018. Mon fils est né, prématurément, à 28 semaines au Centre Mère-Enfant du CHUL de Québec. Le Centre Mère-Enfant a pris soin de notre fils, mais c’est le Manoir Ronald McDonald qui nous a accueillis pendant 2 mois et qui nous a permis de vivre cette épreuve auprès de lui. Nul doute pour moi que notre présence et notre amour ont fait toute la différence dans son combat pour la vie. Sans le Manoir, ça aurait été impossible d’être quotidiennement à ses côtés et de se battre avec lui », explique Mme Paquette.

«Il suffit d’avoir besoin d’y recourir pour constater la puissance de chacun des dons, aussi petit soit-il. On m’a toujours dit que c’était avec des «cennes» qu’on faisait des «piastres». Lors du Grand McDon vos sous feront des dizaines de milliers de dollars et ils vaudront des millions pour ceux qui en bénéficieront», souligne Lisane Paquette.

Les sommes amassées auprès de la population et des entreprises seront remises à 75% à des organismes locaux et à 25% au Manoir Ronald McDonald de Québec. Ces sommes sont essentielles pour maintenir les différents programmes et organismes en place ainsi que le Manoir Ronald McDonald.

L’édition 2018 avait battu des records dans le KRTB avec une somme amassée de plus de 90 000 $. Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-sur-Le-Lac et Saint-Jean-Port-Joli aimerait répéter cet exploit encore cette année.