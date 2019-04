«Les Joamis», un vrai petit bijou entrepreneurial

À quelques jours du congé pascal, les élèves de première année de la classe de Joany Malenfant de l’École internationale Saint-François-Xavier mettront en vente de magnifiques bijoux. Réalisés dans le cadre d’un projet entrepreneurial, ces bijoux ont été confectionnés avec beaucoup d’amour.

Ce projet fort original a permis notamment aux élèves de développer leur motricité fine et leur minutie. En plus de modeler les pendentifs à l’aide de pâte Fimo, ils ont inséré chacune des perles sur les élastiques des bracelets et des colliers. De plus, ils ont travaillé les régularités en mathématiques afin de réaliser des suites logiques. Plusieurs parents sont venus prêter mainforte aux tout-petits.

Chose certaine, la petite compagnie d’élèves ne manque pas d’idées. Dans un esprit marketing, elle s’est donné un nom d’entreprise : «Les Joamis». Charmant! Elle s’est aussi dotée d’un logo. Les bijoux seront en vente à l’entrée du service de garde Beau-Soleil de cette école primaire, du 15 au 17 avril, de 15 h 30 à 16 h 30. Des profits de cette vente, les élèves prévoient remettre un don à la Maison de la Famille du Grand-Portage. À cet égard, ils ont rencontré France Rousseau, directrice de cet organisme communautaire, qui a tenu à les remercier pour leur implication dans la Maison de la Famille qui se veut un lieu d’entraide, d’échange et de plaisir pour toute la famille, du bambin jusqu’aux grands-parents.

L’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup fait partie de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.