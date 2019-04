1091 $ pour la Fondation de la Maison Desjardins

Au cours de l’automne 2018, la direction et le personnel de Pharmaprix du Centre commercial Rivière-du-Loup ont invité leurs clients à faire un don pour la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Dernièrement, un montant de 1091 $ a été remis à la présidente de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Renée Giard. Nous reconnaissons sur la photo en sa compagnie, Jean Paradis, pharmacien propriétaire et Nancy Lévesque, gérante. Les membres du conseil de la Fondation remercient le personnel et la direction de Pharmaprix pour leur implication depuis plusieurs années.