Réussite et persévérance scolaire : la CSFL parmi les premières au Québec

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs se classe 3e au Québec parmi les commissions scolaires francophones avec un taux de diplomation et de qualification qui atteint 86,4 %. Il s’agit du taux obtenu par la cohorte d’élèves qui a débuté son parcours au secondaire en 2010 et qui a été suivie jusqu’au terme de l’année scolaire 2016-2017.

«Les dernières statistiques ministérielles confirment la progression continue de notre commission scolaire depuis plusieurs années en ce qui a trait à la performance de nos élèves. Elles illustrent la qualité de nos interventions auprès de chaque élève, quels que soient son cheminement et le parcours choisi», explique le président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Guilmont Pelletier.

Si l’on considère l’ensemble des commissions scolaires francophones et anglophones du Québec, soit 72 organisations, la CSFL se situe au 7e rang des commissions scolaires les plus performantes. C’est ce que révèlent les plus récentes statistiques publiées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans son rapport intitulé « Taux de diplomation et qualification par commission scolaire au Québec, édition 2018 ». Enfin, le taux de diplomation et de qualification pour l’ensemble du Québec est de 80,9 %.

TAUX DE DÉCROCHAGE

Toujours selon les statistiques du MEES, la CSFL se positionne au 2e rang au Québec pour avoir le plus bas taux de sorties sans diplôme ni qualification (décrochage annuel) parmi les sortants en formation générale des jeunes, soit 6,3 %. On constate que le travail accompli aux cours des dernières années pour raccrocher les garçons à l’école a porté fruit. À la CSFL, le taux de sorties sans diplôme ni qualification chez les garçons est de 5,8 %. Le taux de sorties sans diplôme ni qualification dans l’ensemble du Québec se situe à 13,1 % et plus spécifiquement à 16,3 % chez les garçons.

ÉPREUVES DU MEES

Avec un taux de réussite de 96,5 %, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSFL) arrive au 1er rang, dans le secteur public, pour la passation des épreuves uniques (juin 2018) que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) impose aux élèves de niveau secondaire au Québec. L’ensemble du réseau public se situe à 89,1 %.