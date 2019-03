Sauvetage canin réussi pour le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup

Une douzaine de pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup ont réussi à sauver un chien qui était pris au piège sur les glaces au pied des chutes de Rivière-du-Loup vers 11h vendredi matin.

C'est un témoin, Robert Kirouac, qui a aperçu l'animal seul sur les glaces au pied des chutes. Il avait cru tout d'abord que c'était un phoque, avant de faire le lien avec un avis de recherche lancé sur les réseaux sociaux concernant un chien qui était disparu la veille dans le secteur du parc des Chutes.

Il a rapidement avisé les policiers et les pompiers de sa découverte vers 9h. «On a fait appel à l'équipe de sauvetage nautique, une douzaine de pompiers se sont présentés sur place (...) Nous avons pu nous approcher de l'animal. Il était craintif, c'est un rottweiler assez lourd. Notre premier essai n'a pas été fructueux. On a fait une deuxième tentative. Avec l'arrivée de la propriétaire, on a senti que l'animal voulait plus coopérer», explique le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé. Son équipe a utilisé l'embarcation Polar 75, ainsi que diverses techniques de sauvetage pour approcher le chien apeuré.

Il s'agissait d'une opération complexe, puisqu'il a fallu d'abord sécuriser la chute, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ouverture de vanne influençant le courant de la rivière, et vérifier l'état de la paroi de glace en raison du temps doux.

Deux pompiers ont réussi à attraper l'animal à l'aide d'une perche et lui ont passé une muselière pour assurer leur sécurité. Il a été ramené sur la berge près de la passerelle Frontenac, où sa propriétaire a pu le récupérer. L'animal, nommé Guerrier, était amorphe, mais sain et sauf. Il a été conduit chez un vétérinaire, afin de s'assurer qu'il ne souffre pas d'engelures ou d'hypothermie.