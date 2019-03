L'héritage 1 devrait amorcer sa saison à Pâques

Le malheur des uns font le bonheur des autres veut l'adage. L'Héritage 1 qui effectue la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins devrait entamer sa saison un mois plus tôt afin de pallier aux mésaventures de la traverse Matane - Baie-Comeau/Godbout.

Le capitaine du navire pistolois, Jean-Philippe Rioux, a confirmé que la Compagnie de navigation des Basques ne ménageait aucun effort afin d'être prête à temps. Le navire qui n'est toujours pas à quai devra se soumettre à une série d'inspections minutieuses.

«En temps normal, on profite des grandes marées pour que l'Héritage 1 se soulève et puisse quitter son site d'hiver. Cette première grosse marée est prévue le 20 avril et nous souhaitons effectuer une première traversée le 21 avril, soit le dimanche de Pâques.»

Selon les conditions météorologiques, cette première traversée pourrait être retardée de quelques jours. Chose certaine, la saison de l'Héritage 1 sera devancée. Généralement, le navire entame sa première liaison le mercredi suivant la fête des Patriotes au mois de mai. Pour 2019, la date du 22 mai avait été arrêtée.

Le capitaine aura à s'ajuster, le fleuve est plus difficile en avril. «Il y a une différence, en avril le fleuve est plus agité, il y a des tempêtes de vents, puis avec le temps chaud, le fleuve se calme. Il n'est pas question de mettre la vie des gens en danger.»

L'Héritage 1 peut accueillir jusqu'à 42 véhicules et 195 passagers.