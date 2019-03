Médéric Lagacé s’est mérité les grands honneurs à la finale régionale de l’Expo-Sciences Hydro-Québec

Du 22 au 24 mars, à La Pocatière, se tenait la finale régionale de l’Est-du-Québec de l’Expo-Sciences Hydro-Québec et Médéric Lagacé de l’école secondaire de Cabano s’est mérité les grands honneurs.

Grâce à son projet «Les suiveurs solaires», il a fièrement remporté l’or dans sa catégorie. Aussi, Médéric s’est mérité le Prix innovation Ted Rodgers et le Prix Énergie Hydro-Québec. De plus, Médéric a été sélectionné pour faire partie de la délégation de l’Est-du-Québec lors de la super Expo-Sciences provinciale qui se tiendra à Longueuil du 11 au 14 avril prochains.

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le gout des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète.

Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.