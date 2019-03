Belles prestations des Loupiots à Québec

La fin de semaine dernière, 10 patineurs du club de patinage de vitesse Les Loupiots se rendaient à Québec pour la Finale de l’Est. Exceptionnellement, les patineurs étaient regroupés par groupe d’âge unique et les médailles étaient données pour le cumulatif des points, ainsi que pour les relais.

Tout d'abord chez les 10 ans féminin A, Amélia Bujold et Clara Boudreau-Alexandre terminent respectivement au 8e et 15e rang au cumulatif des points et ont remporté respectivement l’or et le bronze au relais. Chez les 10 ans féminin B, Pénélope Lavoie, qui a connu une excellente compétition, remporte la médaille d’or au cumulatif et au relais. Dans le groupe A des 10 ans masculin, Yoan Perron termine au 8e rang et gagne l’or au relais.

Chez les 11 ans masculin, Vincent Lévesque et Alexandre Roussel ont terminé respectivement 9e et 11e tandis qu’au relais, ils ont gagné l’or et l’argent. Dans le groupe des 12-13 ans féminin, Aurélie Bujold récolte la médaille d’argent au relais et termine 7e au total des points.

Dans la catégorie des 12 ans masculin, Félix Lacombe et Étienne Michaud ont terminé 5e et 13e au cumulatif, et ont remporté respectivement la médaille d’argent et d’or au relais. Enfin, dans le groupe 13 ans masculin, Felix Lagacé a terminé 10e et a remporté la médaille d’argent au relais.

Cette fin de semaine aura été remplie d’émotions et de rebondissements avec un total de 11 médailles pour les patineurs de Rivière-du-Loup.