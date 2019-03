Des étudiants finlandais au Pavillon-de-l’Avenir

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir accueille ces jours-ci des étudiants et une enseignante en cuisine provenant de la Finlande. De passage dans la région, ils partageront leurs connaissances avec leurs confrères louperivois et en profiteront pour découvrir la culture culinaire québécoise.

Cette opportunité s’est présentée après que l’enseignant Éric Archambault ait participé à une expérience d’échange en terre finlandaise, en novembre. Grâce à l’invitation d’un ami, le chef Gaétan Tessier, il avait eu l’opportunité d’enseigner dans cinq établissements scolaires différents à travers le pays. Aujourd’hui, c’est un peu le retour du balancier.

«C’est une expérience unique et complexe, puisqu’il y a une barrière linguistique évidente, mais la chimie, l’échange, qu’il y aura entre les élèves va être gravée dans leur mémoire, autant d’un côté que de l’autre […] La cuisine nous permet de voyager et c’est ce qu’on va faire cette semaine», a souligné M. Archambault.

Arrivé au Bas-Saint-Laurent, lundi, la délégation est rapidement passée à l’action. Les élèves se sont d’abord dirigés chez le restaurant Côté Est, à Kamouraska, où ils ont parlé de cuisine boréale et de cueillette. Le lendemain, ils ont pris la route du Témiscouata avec des arrêts prévus au Domaine Vert Forêt, au Domaine Acer et à la Fromagerie Le Détour.

«La journée de mercredi sera passée en cuisine. Nous allons préparer ensemble un grand repas pour nourrir environ 75 convives […] Ce sera un beau mélange des deux cultures. Avec l’enseignante, nous avons créé un menu et nous avons décidé d’offrir des éléments qu’on retrouve aux deux endroits, un gravlax par exemple, fait à partir d’un alcool local.»

Évidemment, l’aventure sera d’autant plus intéressante, puisqu’il y a plusieurs similarités entre la Finlande et le Canada autour du climat, des produits et de l’intérêt envers la cuisine boréale. Selon Éric Archambault, les chefs québécois ont beaucoup à apprendre de leurs confrères finlandais.

«Depuis une dizaine d’années, au niveau mondial, les Scandinaves ont pris beaucoup de place. Notre terroir, on commence à le découvrir au Québec avec les petits fruits, les champignons… Eux, ça fait partie de leurs coutumes depuis des milliers d’années. Il y a ici une opportunité de retirer beaucoup de cette expérience», explique-t-il.

Les élèves finlandais passeront donc une belle semaine à Rivière-du-Loup, après avoir été accueillis en Outaouais (avec le chef Gaétan Tessier) pendant environ 14 jours. Déjà, les quatre passionnés de la cuisine parlent d’un voyage enrichissant. «Les rencontres que nous avons faites jusqu’à présent sont très intéressantes. Les gens sont très gentils et très accueillants. Nous sommes très heureux», a partagé l’un d’entre eux. «Nous avons aussi eu la chance d’essayer la poutine, c’était une belle expérience», a-t-il ajouté en riant.

Notons que c’est la première fois que le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir reçoit des étudiants étrangers. La porte reste d’ailleurs ouverte si jamais une opportunité similaire se présentait de nouveau dans le futur.