Les militants de la CAQ de la circonscription forment un premier Comité d’Action Local

Dimanche dernier avait eu lieu la première Assemblée générale annuelle du Comité d’Action Local (CAL) de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

Devant une belle assemblée de membres et en présence de Monsieur Denis Joannette, directeur général adjoint à la permanence de la CAQ, les membres ont profité de l’occasion pour élire le nouveau conseil exécutif du CAL : Jean-Guy Dionne à la présidence, Gilberte Côté responsable des finances, Maryanne Boucher au secrétariat et Pascal Briand, responsable de la base de données.

Aux membres cités plus haut s’ajoutent les directeurs: Mario Bérubé, Jean-François Moise, Denis Michaud, Nicole Grondin, Danielle Murray, Dave Bérubé et Gilbert Blachon. « Puisque nous sommes un nouveau parti, il y a beaucoup de travail à faire. Mais nous formons une équipe forte, prête à répondre aux besoins de la population et motivée à préparer la prochaine élection. D’ailleurs, plusieurs d’entre nous étaient impliqués dans la campagne électorale de Monsieur Tardif en octobre dernier. Nous nous sommes fixés des objectifs clairs, tant au niveau du financement que du membership», mentionne le nouveau président, Jean Guy Dionne.

Lors de l’événement, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, s’est adressé à l’assemblée. Il a d’abord remercié de nouveau les membres pour leur confiance et en a profité pour réitérer ses engagements envers la population. Il a aussi fait un retour sur le travail accompli des six premiers mois et les réalisations annoncées dans son comté depuis l’élection, tout en mentionnant que d’autres belles annonces sont à prévoir au cours des prochains mois. Certains membres présents se sont exprimés et ont qualifié le discours de Monsieur Tardif de « vent de changement qui fait du bien. Lorsqu’on écoute notre député parler, on peut ressentir toute la franchise de ses propos».