548 offres d’emploi affichées au Témiscouata

Le Salon de l’emploi du Témiscouata 2019 s’est tenu le samedi 23 mars, de 10 h à 17 h, à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. «Avec 548 offres d’emploi affichées ainsi que la présence de 67 exposants et 16 professionnels, nous n’avons rien à envier aux autres régions, considérant la population de la MRC à 20 000 habitants», a mentionné Cindy Viel, directrice générale de Service Accès-Emploi.

L’évènement permet d’obtenir un portrait complet du marché du travail au Témiscouata en faisant découvrir la région sous l’angle de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la formation, tout en faisant découvrir un milieu de vie agréable et stimulant. «En 20 ans, nous avons eu 819 exposants, 9 126 offres d’emploi et 11 270 visiteurs», a ajouté Mme Viel. Cette année, 495 personnes ont visité le Salon de l’emploi du Témiscouata.

Nouveauté de la dernière édition, le Salon de l’emploi a été présenté un samedi, comparativement au vendredi antérieurement. «C’était une demande des employeurs pour attirer des gens de l’extérieur de la région et qui sont même déjà en emploi», a noté Mme Viel. Des membres de l’organisation se sont d’ailleurs rendus dans des cégeps, des universités, des centres de formation professionnelle et des écoles secondaires pour rencontrer des étudiants et les inviter au Salon de l’emploi.

Une autre innovation, 16 professionnels en ressources humaines étaient regroupés dans une salle pour répondre aux interrogations de visiteurs. «Pour la 20e édition, c’était le temps d’essayer de nouvelles choses», a expliqué la directrice générale de Service Accès-Emploi.

La surface à visiter était divisée en sections. Donc, en plus de rencontrer des employeurs et consulter des centaines d’offres d’emploi, les visiteurs, jeunes et moins jeunes, pouvaient voir une image positive et attrayante de la région (section Vivre ici), découvrir d’autres options professionnelles (section Entrepreneuriat), lever le voile sur les formations pouvant être offertes ici (section Formation), connaitre les ressources dédiées aux étudiants et aux jeunes de la région (section Jeunesse) ainsi que celles s’adressant aux travailleurs et aux chercheurs d’emploi (section Services).

Comme les dernières années, les visiteurs acceptant de remplir le sondage à la fin de leur visite avaient la chance de gagner un panier-cadeaux «Découvrez le Témiscouata» d’une valeur d’environ 800 $. Les étudiants (secondaire, professionnel, collégial et universitaire), quant à eux, courraient la chance de mettre la main sur un prix en argent de 500 $.

«Année après année, le Salon de l’emploi du Témiscouata démontre qu’il fait bon vivre ici et que la qualité de vie fait partie de l’équation lorsque vient le temps de choisir une région, un nouvel emploi ou un lieu pour son projet entrepreneurial», a conclu Mme Viel.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tenait du 18 au 23 mars 2019.