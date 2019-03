Partenariat entre Rivière-du-Loup en spectacles et la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que Rivière-du-Loup en spectacles s’est associé à elle en acceptant de verser 10 $ à la Fondation par billet vendu du spectacle Swingin’ avec Oscar.

Oscar Peterson, l’un des pianistes les plus marquants de l’histoire du jazz, est né à Montréal en 1925, dans le quartier ouvrier de la Petite-Bourgogne. Il a accompagné les plus grandes chanteuses, dont Ella Fitzgerald et Billie Holiday, en plus d’enregistrer plusieurs disques pour la célèbre compagnie Verve Records. Son talent a rapidement dépassé les frontières de sa ville natale. Découvrez le Rémi Bolduc Jazz Ensemble dans un vibrant hommage à ce grand musicien de chez nous.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup vous invite à les découvrir et, par le fait même, à profiter de cette escapade qui vous permettra de vous investir dans son objectif qui est d’offrir des équipements qui permettent de réduire le temps d’attente, d’améliorer la qualité des soins et des services, d’offrir des soins, ici, qui ne sont habituellement pas disponibles en région, et bien plus encore.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup remercie Rivière-du-Loup en spectacles, tous ses généreux donateurs et tous ceux qui prendront part à cet événement découverte.