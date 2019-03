Une mobilisation territoriale pour l’économie et l’emploi

Fruit de la concertation des partenaires mobilisés au sein du Comité des visionnaires, le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi de la MRC de Rivière-du-Loup (PALÉE) 2019-2024 est lancé.

Le PALÉE vise à servir d’assise aux planifications organisationnelles sur le territoire de la MRC. Il présente les enjeux et les axes de développement ainsi que les objectifs qui y sont rattachés et qui nécessitent, dans leurs atteintes, une collaboration des partenaires socioéconomiques et des entreprises du territoire.

Seize organisations ont ainsi été impliquées dans l’élaboration du PALÉE par la participation de représentants : MRC, Ville de Rivière-du-Loup, Services Québec, Société d’aide au développement des collectivités, Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Cégep, Collège Notre-Dame, Tourisme Rivière-du-Loup, Chambre de commerce, Corporation de développement communautaire, Univers Emploi, Jeune chambre ainsi que Centre local de développement.

Le PALÉE 2019-2024 est le résultat d’une vision de développement consensuel de l’ensemble des partenaires y ayant contribué. Ceux-ci se sont engagés par voie de résolution, entre autres à contribuer à l’atteinte des objectifs du PALÉE 2019-2024 selon leur mission et à diffuser son contenu auprès de leurs membres.

Le PALÉE présente trois grands enjeux : consolidation et développement de l’économie diversifiée; renforcement de l’occupation et de la vitalité du territoire; attraction, développement et rétention d’une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée.

Vous pouvez consulter le détail du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) de la MRC de Rivière-du-Loup 2019-2024 sur www.riviereduloup.ca