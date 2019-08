Le capitaine Claude Lafrance à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup recevra comme prochain conférencier, le 28 mars, le capitaine Claude Lafrance, Louperivois d’origine. Le dernier bateau sur lequel il a travaillé dans l’Arctique est le NGCC Amundsen, où il a eu l’occasion de recevoir Julie Payette, gouverneure générale du Canada, lors de son dernier voyage.

Avant de prendre les commandes sur l’Amundsen, en février 2017, il y jouait le rôle de premier officier. Sa carrière débute au Collège de la Garde côtière pour ensuite prendre le commandement sur différents navires. Comme tel, il cumule au moins 35 ans de navigation pour la Garde côtière canadienne.

Le NGCC Amundsen est un brise-glace de recherche canadien qui parcourt l’Arctique. Des scientifiques du monde entier y consacrent de nombreuses heures en recherche en lien avec les changements climatiques ou leur impact sur les populations et la biodiversité de certains écosystèmes. Et bien plus!

À l’aide de courtes vidéos, nous assisterons à la préparation et au départ d’un navire pour l’Arctique. Par ailleurs, différents paysages arctiques dérouleront sous nos yeux. Et nous descendrons des écluses dans la voie maritime du Saint-Laurent.

Tous les éléments sont réunis pour faire de cette soirée une histoire bien racontée : un navigateur expérimenté, le froid au quotidien, la glace et ses arêtes épaisses pouvant immobiliser ce navire presque à toute épreuve et le mystère de la lumière nordique ou de son absence…

Soyez-y le jeudi 28 mars à 19 h 30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.