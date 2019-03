La MRC les Basques : en action pour la main-d’œuvre

Plus de 50 personnes étaient rassemblées le 19 mars à l’occasion d’un souper-conférence organisé par le Comité emploi des Basques. L’évènement, tenu dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, aura permis aux employeurs des Basques d’en apprendre davantage sur les solutions possibles pour relever le défi de la pénurie de main-d’œuvre.

C’est sous la thématique «Pratiques de recrutement innovantes dans un contexte de rareté de main-d’œuvre» que deux conférenciers sont venus entretenir les convives. Alexandre Gauthier-Belzile, économiste de la Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint-Laurent, a présenté la situation socio-économique dans les Basques. Pamela Bérubé, CRHA, présidente de LA VOÛTE et de PB Dimension RH a, quant à elle, partagé ses connaissances en matière de dotation du personnel dans un monde où les travailleurs sont de plus en plus rares, mais aussi diversifiés.

Lors de cette soirée, ce fut l’occasion d’annoncer que la MRC les Basques participera à l’Évènement Carrières à Montréal, les 10-11 avril prochain. «Connu comme étant le plus gros salon emploi et formation, cet évènement permettra, d’une part, de faire connaître notre beau milieu de vie, mais également de faire la promotion d’emplois qualifiés à combler. On espère ainsi susciter un intérêt, démontrer toute la richesse que détient notre MRC et ultimement, accueillir des personnes intéressées à y migrer», souligne Marie-Ève Rioux du Comité emploi des Basques.

Le Comité emploi des Basques contactera les employeurs dans les prochains jours afin de recenser les emplois qui seront publiés à cet événement. De plus, les emplois seront aussi affichés sur le Placement en ligne d’Emploi Québec à partir du 10 avril. Vous avez des postes à combler? Contactez Isabelle Martin au 418 714-7815