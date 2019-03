Asphaltage à Rivière-du-Loup: un choix de rues bien documenté

Le 19 mars dernier, le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup a adopté une résolution qui permettra de réaliser de l’asphaltage sur des tronçons de rues plus détériorés, un choix réalisé à la suite d’une inspection minutieuse et avec des équipements spécialisés.

Après avoir publié sur le site web infodimanche.com la liste des rues qui feront l’objet de ces travaux de reconstruction de la chaussée au cours de l’été, plusieurs personnes ont utilisé la section de commentaires pour suggérer d’autres rues.

Gérald Tremblay, directeur du Service technique et de l’environnement, a accepté de nous rencontrer pour apporter des précisions. «Ce n’est pas un choix fait par une simple observation visuelle, la Ville va en appel d’offres pour choisir une entreprise qui va déployer un véhicule spécialisé sur l’ensemble du réseau routier et ce, à tous les trois ou quatre ans», a indiqué M. Tremblay.

Ainsi, chaque tronçon de 400 mètres environ est classifié par cinq cotes de dégradation. «Ce n’est pas seulement les fissures et les nids-de-poule», a souligné le directeur de service. Le résultat est une note globale de la détérioration de chaque rue qui sert à déterminer la priorité des travaux à effectuer. La durée de vie d’une nouvelle chaussée est d’environ 25 ans, un résultat qui peut être inférieur dans les rues dont la structure a été réalisée avant les années 70. «Ce n’était pas les mêmes critères de construction qu’aujourd’hui», a noté le directeur.

On compte donc en tout 750 tronçons de 400 mètres pour un total de 150 kilomètres de rues. «Cette année, une somme de 1,4 million de dollars sera consacrée au pavage de rues, pour environ trois kilomètres au total. Il y a trois ans, la Ville injectait seulement 500 000 $ par année à cet effet, soit environ l’équivalent d’un kilomètre. Nous pouvons d’ailleurs constater une nette amélioration de la chaussée sur l’ensemble du réseau», a noté Gérald Tremblay. Le montant de la résolution adoptée est de 2 259 881 $, il comprend également la réfection de trottoirs, d’autres travaux liés au pavage de rue et une certaine latitude quand au prix du bitume.

Une autre donnée tend à confirmer cette amélioration du réseau routier. À chaque année, la Ville compile les requêtes (appels téléphoniques) concernant la présence de nids-de-poule. De 2011 à 2015, elle en a reçu en moyenne 1 014. Les trois années suivantes, de 2016 à 2018, on note une importante baisse avec une moyenne de 324 appels téléphoniques.

DEUX GRANDS CHANTIERS

Deux grands chantiers d’infrastructures souterraines et de surface ont également été annoncés. Ainsi, la rue Sainte-Claire, de la rue Bernier au parc de la Croix, verra ses infrastructures souterraines remises à neuf. Il en ira de même pour les rues Fraserville, de Lafontaine à Delage, et Delage, de Fraserville à Saint-Cyrille. Ensemble, ces deux chantiers représentent un investissement de plus de 4,8 M$. Ainsi qu’il est d’usage de le faire, les résidents et commerces seront invités à prendre part à une rencontre d’information à l’approche des travaux.

Là encore, ce choix est le résultat d’une analyse approfondie de l’état des réseaux d’aqueduc et d’égouts. «Pour l’aqueduc, l’âge, le type de matériaux et la quantité de bris par kilomètre permettent une classification comme pour la chaussée», a expliqué M. Tremblay. Le réseau d’égouts est quant-à-lui inspecté à l’aide d’une caméra pour en déterminer le niveau de dégradation.

Les nouveaux tronçons d’aqueduc et d’égouts ont une durée de vie bien au-delà de 50 ans, soutient M. Tremblay. Ce sera le cas de la rue Saint-Pierre qui a bénéficié de travaux au cours des deux dernières années. Ceux-ci étaient d’ailleurs nécessaires pour poursuivre la réfection du réseau d’aqueduc et d’égouts dans le secteur Saint-François (haut de la ville) dont certaines portions ont été réalisées il y a plus de 100 ans. Un autre vieux secteur dont les infrastructures sont passablement détériorées est le centre-ville. Quant à Saint-Ludger, Gérald Tremblay considère ce secteur bien avancé sur le plan de la réfection.