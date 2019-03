Un Séjour découverte pour des personnes immigrantes

Près de quarante personnes immigrantes provenant de la région de Montréal ont répondu à l’invitation du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) pour participer à un Séjour découverte les 20 et 21 mars prochains dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Lors de cette activité, elles pourront rencontrer des employeurs de tous les horizons dans le cadre d’Événement Emploi, profiter de rencontres individuelles et personnalisées qui incluent des informations sur le milieu de vie, participer à des activités de réseautage avec divers représentants d’organismes et d’entreprises et visiter la région.

Cette activité fait partie d’un projet global d’organisation de journées de recrutement à Montréal échelonnées sur une période d’un an. Cette stratégie à l’essai a débuté en septembre 2018 et a pour objectif d’aider au recrutement de main-d’œuvre pour des postes non spécialisés, de proposer une nouvelle trajectoire de recrutement aux entreprises et offrir la possibilité aux employeurs de rencontrer et de sélectionner directement des candidats potentiels. Ce Séjour découverte s’inscrit dans le cadre de cette stratégie et offre en plus aux personnes immigrantes participantes la chance de visiter le territoire et d’avoir la possibilité d’être recrutées directement sur place pour des postes non spécialisés et spécialisés.

La tenue de cette activité est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion qui vise à appuyer les municipalités ainsi que d’autres organismes à but non lucratif dans l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives et à la collaboration étroite d’organismes de régionalisation de Montréal, soit PROMIS, ALPA et Le Collectif.